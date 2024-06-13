 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف النمو وزيادة الإمدادات الأمريكي

تراجع النفط
تراجع النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، متأثرة بتوقعات تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر وزيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 82.23 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 78.16 دولار.


وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويحد من النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعاً في مخزونات النفط الأمريكية بفعل زيادة الواردات، إلى جانب تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي حذر من فائض في المعروض مستقبلاً.

 

كما يراقب المتعاملون المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث قد يخفف حل الأزمة من مخاوف اضطراب إمدادات النفط.- وكالات



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