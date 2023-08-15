الثلاثاء 15 آب 2023
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تراجع أسعار النفط عالميا

نفط
النفط
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة ضعف التعافي الاقتصادي في الصين.
في الوقت نفسه ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية نتيجة التكهن بزيادة أسعار الفائدة لأمريكية مجددا، مما أثر سلبا على أسعار النفط.اضافة اعلان
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 68ر0 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 51ر82 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.
كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 60ر0 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 21ر86 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك في حين ذكر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن خفض الإمدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا قد يؤدي إلى تلاشي مخزونات النفط الخام خلل الفترة المتبقية من العام مما سيرفع أسعار النفط.
وفي الصين تزايدت المخاوف بشأن مستقبل شركة كانتري جاردن العقارية والتي تواجه شبح الإفلاس حاليا.
في الوقت نفسه تراجعت القيود المصرفية في الصين خلال يوليو الماضي، مما عمق مخاوف المستثمرين بشأن حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستوردة للنفط فيه.

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