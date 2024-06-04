تراجع اسعار النفط لأدنى مستوياته في 4 أشهر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

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ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الافتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا لتصل إلى 78.16 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 17 سنتًا لتصل إلى 74.05 دولار.



واتفقت "مجموعة أوبك+"، أول أمس الأحد، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالاً لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا، اعتبارا من تشرين الأول المقبل.



وانخفض متوسط ??سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنتا ليصل إلى 3.50 دولار للجالون أمس الاثنين، وفقا لبيانات شركة "جاز بودي".-(بترا)