تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

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تراجع الدولار قليلا عن أعلى مستوى في 12 أسبوعا، أمس، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، جيروم باول، الباب مفتوحا أمام احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.106 بالمائة إلى 104.05، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 104.44.وارتفع المؤشر أكثر من 2 بالمائة الشهر الحالي متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.وتراجع الين 0.03 بالمائة إلى 146.46 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من تسعة أشهر عند 146.64.وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني من أدنى مستويين في شهرين، وارتفع اليورو 0.08 بالمائة إلى 1.0809 دولار، بينما سجل الإسترليني في أحدث التعاملات 1.26 دولار مرتفعا 0.18 بالمائة.- (بترا)