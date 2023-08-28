الإثنين 28 آب 2023
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تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة
تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة
تراجع الدولار قليلا عن أعلى مستوى في 12 أسبوعا، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جيروم باول، الباب مفتوحا أمام احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.106 بالمئة إلى 104.05، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 104.44 الذي لامسه يوم الجمعة.
وارتفع المؤشر أكثر من 2 بالمئة الشهر الحالي متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.
وتراجع الين 0.03 بالمئة إلى 146.46 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من تسعة أشهر عند 146.64 الذي لامسه الجمعة.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني من أدنى مستويين في شهرين، وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0809 دولار، بينما سجل الإسترليني في أحدث التعاملات 1.26 دولار مرتفعا 0.18 بالمئة خلال اليوم.
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