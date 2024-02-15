الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

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النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحلول الساعة 01.35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 81.26 دولارا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.28 دولارا للبرميل.


وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.


وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.


ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 ملايين برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.


وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.


وبالنسبة للإمدادات، قالت كازاخستان إنها ستخفض إنتاج النفط بعد فائض الإنتاج في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في أوبك+.


 وأعلن العراق أيضا أنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي فائض في الإنتاج يتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك+ في الأشهر الأربعة المقبلة، إن وجد.


وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس "يأتي هذا قبل اجتماع أوبك في مارس إذ تخطط المجموعة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإمدادات في الربع الثاني".


وأضافوا "أي مؤشرات على أن التمديد يبدو غير مرجح ستؤثر على المعنويات في أسواق النفط".- رويترز

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