 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع النفط رغم تمديد "أوبك+" خفض الإنتاج

النفط
النفط

هبطت أسعار النفط في وقت مبكر، اليوم الاثنين، على الرغم من تحرك تحالف "أوبك+" لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

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ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الافتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول 24 سنتًا لتصل إلى 80.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم تموز 19 سنتًا ليصل إلى 76.80 دولار.


ووافق تحالف "أوبك+" أمس الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميًا لمدة عام حتى نهاية عام 2025، وتمديد التخفيضات? ?الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول المقبل.


وسيلغي "أوبك+" تدريجيًا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا على مدار عام بدءًا من تشرين الأول المقبل، وحتى أيلول 2025، فيما توقع محللون أن يمدد "أوبك+" التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.

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