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تراجع صادرات السعودية من النفط في مايو لأدنى مستوى في 19 شهرا

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النفط
أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت لأدنى مستوى في 19 شهرا، إذ اجتذب النفط الروسي الرخيص بعض المشترين الآسيويين الكبار.اضافة اعلان

وانخفضت صادرات الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنحو 5.3 بالمئة من 7.32 برميل يوميا في أبريل نيسان إلى 6.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وانخفض إنتاج السعودية من الخام 502 ألف برميل يوميا عن مستوى أبريل نيسان إلى 9.96 مليون برميل يوميا في مايو أيار، كما تراجعت المخزونات 1.16 مليون برميل إلى 148.24 مليون برميل.

وعالجت المصافي المحلية 2.59 مليون برميل يوميا من الخام بانخفاض 100 ألف برميل يوميا، فيما ارتفع الحرق المباشر للخام 89 ألف برميل يوميا في مايو أيار إلى 478 ألف برميل يوميا. وانخفضت صادرات البلاد من المنتجات النفطية 174 ألف برميل يوميا إلى 1.37 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وأظهرت بيانات قدمتها مصادر تجارية وصناعية الشهر الماضي أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق جديد في مايو أيار، مما زاد حصة خامات الشرق الأوسط وأفريقيا تقليصا.

وكشفت بيانات الحكومة الصينية أن واردات البلاد من النفط الروسي قفزت أيضا إلى مستوى غير مسبوق في مايو أيار مع حصول شركات التكرير الخاصة على شحنات بخصومات من خامي إسبو والأورال الخاضعين لعقوبات.

ومددت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري خفضها الطوعي للإنتاج مليون برميل يوميا حتى أغسطس آب، كما خفضت روسيا والجزائر طوعا مستويات الإنتاج في أغسطس آب 500 ألف برميل يوميا ومستويات التصدير في الشهر نفسه 20 ألف برميل يوميا.

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