تراجع طفيف للذهب وسط تركيز على بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تتيح مزيدا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 07.20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة عند 2312.90 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2324.80 دولارا.

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وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.



وقال يب جون رونغ المحلل الاستراتيجي للسوق لدى آي.جي "ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي الليلة الماضية على خلفية تعليقات مجلس الاحتياطي التي تميل للتشديد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح".



ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة غدا الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.



وذكر جون رونج "تنبع المخاطر مع أي صعود مفاجئ في التضخم، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من عدم اليقين بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي وقد يسفر عن مزيد من التراجع للمعدن الأصفر".



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.90 دولارا، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 993.10 دولارا، في حين تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 944 دولارا.- رويترز

