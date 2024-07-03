 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم

تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم
تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم
لا يزال إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في العالم اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2024، في حين تراجع وارن بافيت إلى المركز العاشر بعد تبرع خيري كبير.اضافة اعلان

ووفقا لمقال حديث نشرته مجلة فوربس، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أفراد في العالم تبلغ الآن 1.66 تريليون دولار، بزيادة قدرها 76 مليار دولار عن الشهر السابق.

1- إيلون ماسك
شهدت ثروة إيلون ماسك -وفقا لتقرير فوربس- زيادة ملحوظة بلغت 11.1 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إجمالي صافي ثروته إلى 221.4 مليار دولار.


وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتصويت المساهمين في تسلا لصالح احتفاظ ماسك بما يقرب من 50 مليار دولار في خيارات الأسهم القائمة على الأداء.

وعلى الرغم من أن فوربس تخصم هذه الخيارات بنسبة 50% حتى تنتهي عملية الاستئناف المطولة، فإن صافي ثروة ماسك ارتفع بنحو 19 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد ماسك المزيد من المكاسب من "سبيس إكس"، وفق تقدير فوربس، والتي من المقرر أن تبيع أسهمًا في عرض مناقصة تقدر قيمة الشركة بمبلغ 210 مليارات دولار، ارتفاعًا من 180 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويمتلك ماسك ما يقدر بنحو 42% من أسهم الشركة.

2- بيزوس مجددا إلى المركز الثاني
وانتقل جيف بيزوس مؤسس أمازون إلى المركز الثاني بثروة صافية قدرها 210.2 مليارات دولار. وزادت ثروة بيزوس -وفق فوربس- بمقدار 15.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون تريليوني دولار لأول مرة.

ويظل بيزوس رئيسًا لشركة أمازون بعد تنحيه عن منصبه رئيسا تنفيذيا في يوليو/تموز 2021، ويواصل الاستثمار في مشاريع مختلفة، بما في ذلك "بلو أوريجين" و"إير بي إن بي".

3- أرنو يتراجع للمركز الثالث
وتراجع برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش"، إلى المركز الثالث بعد أن فقد لقبه كأغنى شخص في العالم لصالح ماسك في أواخر مايو/أيار السابق.

ويبلغ صافي ثروة أرنو الآن 193.7 مليار دولار بانخفاض 7.9 مليارات دولار عن الشهر الماضي. وشهدت مجموعة السلع الفاخرة التابعة له انخفاضًا في قيمة الأسهم خلال الشهرين الماضيين، مما ساهم في انخفاض تصنيفه.

آخرون
وحقق لاري إليسون، من شركة أوراكل، أكبر مكاسب في شهر يونيو/حزيران السابق، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 26.8 مليار دولار إلى ما يقدر بـ173 مليار دولار، رغم أنه لا يزال في المركز الخامس.

وشهد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، زيادة في صافي ثروته بمقدار 13 مليار دولار، ليصل إلى المركز الرابع بقيمة 176.8 مليار دولار.

تبرعات بافيت
وأدى تبرع وارن بافيت الكبير بقيمة 5.3 مليارات دولار لأسهم شركة بيركشاير هاثاواي في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إلى جانب الانخفاض الطفيف في قيمة الأسهم، إلى تراجعه إلى المركز العاشر في القائمة.

وهذا هو أدنى تصنيف لبافيت منذ سنوات، وفقما ذكرت فوربس.

أغنى 10 أشخاص في العالم:
إيلون ماسك: 221.4 مليار دولار (تيسلا، سبيس إكس، إكس)
جيف بيزوس: 210.2 مليارات دولار (أمازون)
برنارد أرنو: 193.7 مليار دولار (إل في إم إتش)
مارك زوكربيرغ: 176.8 مليار دولار (ميتا بلاتفورمز)
لاري إليسون: 173 مليار دولار (أوراكل)
لاري بيغ: 150.3 مليار دولار (غوغل)
سيرغي برين: 143.9 مليار دولار (غوغل)
بيل غيتس: 133.4 مليار دولار (مايكروسوفت، استثمارات أخرى)
ستيف بالمر: 130.7 مليار دولار (مايكروسوفت، كليبرز، استثمارات أخرى)
وارن بافيت: 128.4 مليار دولار (بيركشاير هاثاواي)
ويمثل الرجال نسبة 100% من الأثرياء في القائمة، 9 منهم أميركيون. وتتجاوز ثروة كل من في القائمة الـ100 مليار دولار.

في حين لا تزال فرانسواز بيتنكور مايرز من فرنسا أغنى امرأة في العالم، وفقا لفوربس، حيث تحتل المرتبة 17 بشكل عام بثروة صافية قدرها 89 مليار دولار مستمدة في المقام الأول من حصتها في شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ارامكو

"أرامكو" تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا

منذ2 ساعة
النفط

النفط عند أعلى مستوى في شهرين بسبب الحرب والإعصار

منذ20 ساعة
الدولار

الدولار عند أعلى مستوى في 38 عاماً أمام الين واليورو يصعد

منذ23 ساعة
الذهب

ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية من الذهب

منذ23 ساعة
الشحن البحري

الشحن البحري يرتفع أكثر من 200% عالميا

منذ23 ساعة
مصفاة بترول

النفط يستقر وسط بيانات الصين والتوترات الجيوسياسية

01 تموز 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ15 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 