الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تغير طفيف يطرأ على أسعار النفط

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النفط

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب "رويترز".


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ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو 2% بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.


ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وقال رئيس قسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إنه حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضا طفيفا في المعروض في عام 2024.


وذكرت مصادر أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.


وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.


ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات يوم الأربعاء.

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