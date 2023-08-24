تواصل ارتفاع الذهب وتراجع الدولار عالميا

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واصلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعها، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي في ظل تراجع الدولار وسندات الخزانة الأميركية، بسبب مراهنة المتعاملين على اقتراب نهاية دورة زيادة أسعار الفائدة.وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، سجلت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة أكبر ارتفاع يومي لها منذ 5 أسابيع، على خلفية التقارير الاقتصادية التي جددت تفاؤل صناع السياسة النقدية في الدول الكبرى، ما يزيد احتمالات إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1920.78 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1 بالمئة، كما تراجع سعر الفضة والبلاديوم، في حين استقر سعر البلاتين.فيما تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع، حيث ألقت بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض.ووفق وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، لا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مرتفعا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة أمس الأربعاء واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.وأظهرت بيانات شهر آب التي صدرت أمس الأربعاء أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ شباط الماضي.وأظهرت استطلاعات، أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.(بترا)