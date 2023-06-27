الثلاثاء 27 حزيران 2023
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تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد انخفض الإسترليني مقابل العملتين ليصل اليوم إلى 1.271 دولار، و 1.161يورو.اضافة اعلان
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