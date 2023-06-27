الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
ألأبراج
تعليم
الرئيسية
اقتصاد
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء 27 حزيران 2023
4:37 م
تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد انخفض الإسترليني مقابل العملتين ليصل اليوم إلى 1.271 دولار، و 1.161يورو.
اضافة اعلان
النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية
22 حزيران 2023
الاتحاد الأوروبي ينشر تفاصيل حزمة عقوباته الـ11 ضد روسيا
21 حزيران 2023
البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع
21 حزيران 2023
التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 30 عاما
21 حزيران 2023
Copy
اقرأ أيضا
لماذا لم تنجح خطط البنوك المركزية في خفض التضخم حتى الآن؟
26 حزيران 2023
ثروة أغنى 10 مليارديرات تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة
26 حزيران 2023
“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية- (فيديو)
22 حزيران 2023
تركيا ترفع الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15%
22 حزيران 2023
أسعار الذرة تقفز مع تراجع محصولها لأدنى مستوى في 30 عاماً
22 حزيران 2023
قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن
22 حزيران 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
معرض أول للمنتجات الغذائية والحرفية عند تلفريك عجلون في العيد
عجلون
|
منذ 13 دقيقة
السعودية: 1.8 مليون حاج من 150 دولة
عربي
|
منذ 23 دقيقة
فاغنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي
عربي
|
منذ 25 دقيقة
عيد ميلاد ولي العهد يصادف غداً
أخبار محلية
|
منذ 59 دقيقة
مؤشر المشاعر السلبية في العالم يصل لمستوى قياسي
صحة وأسرة
|
منذ1 ساعة
منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية
رياضة محلية
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
الأرصاد توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها اليوم
أخبار محلية
|
29 أيار 2023
السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى
آخر الأخبار
|
18 حزيران 2023
افكار و مواقف
في حضرة الملك
جهاد المنسي
|
اليوم
"فاغنر" والعنزة التي تطير
د.أحمد جميل عزم
|
اليوم
إعادة تقييم القرارات الحكومية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الفرح عبادة
سميح المعايطة
|
اليوم
روسيا اللغز
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
عالم بلا مهيمنين
ترجمات
|
منذ21 ساعة
إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن
ترجمات
|
منذ21 ساعة
الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"
ترجمات
|
23 حزيران 2023
خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم
ترجمات
|
21 حزيران 2023
قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية
ترجمات
|
21 حزيران 2023
النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق
ترجمات
|
20 حزيران 2023