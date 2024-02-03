توقع بلوغ التمويلات الإسلامية 4.9 تريليون دولار في 2025

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دبي - توقع يزرين سياخيري المفوض التجاري بالقنصلية العامة لماليزيا في هونغ كونغ، أن يصل حجم سوق التمويلات الإسلامية إلى 4.9 تريليون دولار عالميا في عام 2025.وقال سياخيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، إن سوق التمويلات الإسلامية يشهد نموا ملحوظا وسريعا على مستوى العالم وذلك ارتفاعا من الحجم البالغ 2.2 تريليون دولار في عام 2022.ومن المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بنحو 10 % على نطاق عالمي في 2023 و2024، وفق تقديرات سابقة لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية.وأوضح سياخيري أن المنتدى المالي الآسيوي هو أكبر حدث مالي يعقد حاليا ويرتبط بصناعة الخدمات المالية التي تعد واحدة من أكبر الصناعات في هونج كونج التي تعتبر واحدة من أكبر المدن المالية في العالم، مشيرا إلى أن ماليزيا تشارك في الحدث لتقديم خبراتها في مجال التمويل وخصوصا التمويل الإسلامي.وذكر أن المنتدى فرصة جيدة لتسليط الضوء على وسائل التمويل الأخرى مثل الصكوك أو السندات الإسلامية، بالإضافة إلى الاتجاه السائد في العالم حاليا نحو التمويلات الخضراء ليتم بعد ذلك إدراجها في أسواق المال في هونج كونج ودبي وكوالالمبور.وردا على سؤال حول التعاون بين الإمارات وماليزيا في القطاع المالي.. قال المفوض التجاري الماليزي، إن البلدين لديهما علاقات تجارية وثيقة ومتينة، ونأمل أن يكون هناك المزيد من التعاون والكثير من المبادرات الجديدة مع الإمارات لزيادة وتعزيز التعاون في المستقبل.وأضاف يزرين سياخيري، أن الإمارات تشهد تطورا ملحوظا في صناعة التمويل الإسلامي، موضحاً أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تزايد حجم هذه الصناعة بنحو ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بالإضافة إلى نموها أيضا في أجزاء أخرى حول العالم.وقال إن النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حول العالم يعتبر مؤشراً جيداً يدفعنا نحو البحث عن كيفية المساهمة في توسيع هذه الصناعة في بعض الأسواق الأخرى مثل هونج كونج ودول أجنبية أخري بما يؤهلها ويدفعها نحو مزيد من النمو والانتشار.وحسب تقرير لمؤسسة الأبحاث املالية (موردور) بلغت صناعة التمويل الإسلامي ما يقرب من 4 تريليونات دولار عام 2021 ، بمعدل نمو قدره 17 % ، ارتفاعا من 14 % في عام 2020. و في عام 2021 ارتفع إجمالي صافي الدخل الذي أبلغت عنه المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم من 10.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 32 مليار دولار. وهذا يدل على أن الأمور تتحسن، خاصة بالنسبة للبنوك الإسلامية.ويمكن تقسيم التقرير حسب القطاع المالي إلى الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين الإسلامي التكافل، وصكوك السندات الإسلامية، والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى OIFL’s، والصناديق الإسلامية. وحسب المنطقة الجغرافية، يمكن تقسيم سوق التمويل الإسلامي إلى مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إيران ومصر وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ (ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان وبقية جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ) وأوروبا (بريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وبقية أوروبا).-(وكالات)