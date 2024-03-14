"جي بي مورغان" يتوقع وصول الذهب إلى مستوى 2500 دولار

يعد الذهب الخيار الأول في أسواق السلع الأساسية لشركة "جي بي مورغان"، ومن المحتمل أن يصل السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقاً للرئيس العالمي لأبحاث السلع في البنك.

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وقالت رئيسة أبحاث السلع العالمية لدى "جي بي مورغان" ناتاشا كانيفا، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "نعتقد أن سعر 2500 دولار هو احتمال وارد"، نقلا عن العربية نت.



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وأشارت إلى أنه بعد أن وصلت السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2195.15 دولاراً يوم الجمعة، فالارتفاع محتمل. "لأن السوق يميل إلى الإفراط في الإثارة".



وأضافت كانيفا إنه لتحقيق هذا السعر المستهدف، "نحتاج إلى تأكيد من الاعتدال المستمر في التضخم وفي أرقام الوظائف أيضاً والتأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض بالفعل".



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات.



وقال صناع السياسة إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.