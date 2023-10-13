حرب الاحتلال على غزة تهدد التجارة العالمية

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عمان- أعربت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، عن أملها في أن ينتهي ‏الصراع في الشرق الأوسط سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.‏وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا.‏ وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية أمس "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. ‏خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... ‏الجميع قلقون ويأملون الأفضل".‏وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏ومضت تقول: "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد ‏يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي، يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه ‏يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".‏وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.‏ وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمائة فقط العام ‏‏2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان (أبريل) التي بلغت 1.7 بالمائة.‏-(بترا)