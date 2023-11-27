الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خام برنت دون 80 دولارا بعد تأجيل اجتماع "أوبك +"

نفط - (تعبيرية)
نفط - (تعبيرية)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ونزل خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج للعام المقبل.

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ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.21 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 75.18 دولار للبرميل.


وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024، حتى لو واصلت الدول الأعضاء "في أوبك+" تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.-(بترا)

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