الإثنين 18 أيلول 2023
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خام برنت يرتفع إلى حوالي 94 دولارا للبرميل

نفط - (تعبيرية)
نفط
صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت “أوبك+” تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1% إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2% إلى 90.92 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة “أوبك+” ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.
وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.-(رويترز)
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