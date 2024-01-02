الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دخول قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية حيز التنفيذ

الرياض
العاصمة السعودية الرياض

دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مع عدد من الاستثناءات.

اضافة اعلان

 
وذكرت جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.681 دولار) والعقود المنفذة خارج المملكة، والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها، أو سلعها، وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي.


ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.


وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.


ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.


وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي.


وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.


وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.


ومع بدء العالم في الابتعاد عن النفط، تتنافس دول الخليج على النفوذ ورأس المال الأجنبي.


ويضع هذا الموعد النهائي الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة. - رويترز

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled

انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثالث

منذ3 ساعة
تعبيرية

الدولار يستهل 2024 بارتفاع.. والبتكوين تتجاوز 45 ألف دولار

منذ3 ساعة
نفط خام - (تعبيرية)

ارتفاع النفط 1 % منذ بداية العام الجديد

منذ5 ساعة
545

مليارا دولار حصيلة سرقات القراصنة من العملات المشفرة خلال 2023

31 كانون الأول 2023
weak_dollar_arrow_down_AdobeStock_317377673-e1606315292525_a

الدولار يتكبد أول خسارة على أساس سنوي منذ 2020

30 كانون الأول 2023
النفط

انخفاض أسعار النفط 10% في عام 2023 بسبب مخاوف العرض والطلب

30 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

عام يُغاث فيه الغزيون

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إصلاح المؤسسات المستقلة  

سلامة الدرعاوي |اليوم

ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 