روسيا تدخل عالم التمويل الإسلامي

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في عام 2023، اعتمدت روسيا قانونًا بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية، وفي العامين المقبلين ستتم تجربة تطبيقه، مما يعنى أنه سيتمكن أكثر من 20 مليون مسلم من الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي وإجراء المعاملات المالية الحلال.وستستمر تجربة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في مناطق روسيا حتى سبتمبر 2025، ومن الممكن توسيع نطاق التجربة في البلد. ولا يحق للمشاركين في التجربة خلال إجرائهم المعاملات المالية تحديد المكافأة على شكل سعر فائدة، ولكن سيكون بإمكانهم تحديد المدفوعات على شكل مبلغ متغير اعتمادًا على نتائج المعاملات المحددة. كما لا يحق لهم تمويل الأنشطة المتعلقة بإنتاج التبغ والكحول والأسلحة والذخيرة والقمار.ومن المفترض أن تبلغ قدرة سوق التمويل الإسلامي في روسيا نحو 11 مليار دولار، فهذا الرقم قدّمه أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالي التابعة لمجلس الدوما الروسي على هوامش منتدى قازان 2023.وفقًا لتقييمات نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي نيكولاي جورافلوف، التي أعرب عنها في منتدى قازان عام 2023، فقد شكل التمويل الإسلامي مجالًا مستقلًا ومتكاملًا للسوق المالية العالمية، إذ تعمل أكثر من 500 مؤسسة مصرفية ومالية إسلامية في 105 دولة، ويبلغ إجمالي أصولها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.وفي هذا الصدد يرى الخبراء آفاق تطوير تمويل الشراكة واحتمال جذب رؤوس الأموال من الدول الصديقة إلى روسيا.وتجري تجربة تطبيق القانون الجديد في أربع مناطق روسية، من بينها جمهورية تتارستان، حيث يُقام المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” سنويًا، والذي تشارك فيه دول منظمة التعاون الإسلامي. بناءً على نتائج المناقشات والدورات بين الخبراء الدوليين التي جرت على منصة المنتدى في عام 2022 KazanSummit 2022))، قررت روسيا الإطلاق التجريبي لتمويل الشراكة وتطوير التنظيم القانوني لآلياته في المناطق المعينة.وتم تقديم مشروع القانون الملازم إلى برلمان الدولة، والذي حظي بدعم وزارة المالية والبنك المركزي للاتحاد الروسي. خلال هذه الفترة ظهرت في جمهورية تتارستان أول بطاقة خصم إسلامية تعتمد على نظام الدفع الروسي ("مير") ، وافتتح أحد البنوك الروسية الرائدة أول مكتب للتمويل الإسلامي في البلاد في عاصمة الجمهورية قازان، وهو مصمم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.واستنادًا إلى الخبرة الروسية والأجنبية، ناقش المشاركون في منتدى قازان 2023 (بما في ذلك ممثلو البرلمان والحكومة والبنك المركزي الروسي) آفاق توسيع المشروع التجريبي ليشمل مناطق روسية أخرى ووضع التنظيم القانوني واسع النطاق لهذا النوع من الأعمال ايضًا. وبحث الخبراء إمكانية تكييف تجربة الدول الإسلامية فيما يخص بتطوير سوق التمويل الإسلامي.وشارك ممثلو قطاع الأعمال والمصارف الإسلامية المهتمون بتطوير مشاريع الشراكة في روسيا في سلسلة من فعاليات المنتدى الخاصة بالتمويل الإسلامي. وبالنسبة لرواد الأعمال، مثل منتدى قازان 2023 فرصةً جيدةً للبحث عن شركاء في المجالات التجاري والمالي والتكنولوجي ودخول أسواق جديدة وجذب الاستثمارات.والآن سيكون ذلك أسهل بكثير بفضل اعتماد القانون وتطور الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا. وستتم مناقشة الفرص الجديدة للأعمال الإسلامية في المناطق الروسية على هوامش منتدى قازان 2024، الذي سيُعقد في مدينة قازان في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024.بحلول هذا الوقت، قد يظهر مركز لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في جمهورية تتارستان. وقد تمت دعوة المتخصصين من ماليزيا حيث ينتشر تمويل الشراكة على نطاق واسع،والتي تتمتع بتراكم الخبرات المتعددة فيما يتعلق بإصدار واستخدام الصكوك. وسوف يكون بوسع الممولين والخبراء الماليين الروس التشاور مع زملائهم الماليزيين حول مسائل الضرائب والمحاسبة وتطوير المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار ميزات القوانين الروسية والخبرة في تمويل الشراكة.