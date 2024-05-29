رونالدو و"بينانس" يطلقان رموز NFT "الطريق إلى السعودية"

كشف أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو ومنصة بينانس (Binance) عن مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تحمل اسم "For Ever Worldwide: الطريق إلى المملكة العربية السعودية".

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المجموعة الجديدة، التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء، ترسم أهم مراحل مسيرة رونالدو الكروية، من بداياته المتواضعة في مدينة ماديرا البرتغالية إلى أن أصبح أيقونة رياضية عالمية.



سيتم إطلاق مجموعة الرموز على دفعتين خلال الموسم الكروي القادم، على أن تُختتم بمزاد في يونيو لمجموعة ثمينة ومحدودة من رموز نادرة (SSR).



تقدّم الرموز غير القابلة للاستبدال مقتطفات من مسيرة رونالدو الكروية، من ماديرا ولشبونة في البرتغال، إلى مانشستر الإنجليزية، مروراً بالعاصمة الإسبانية مدريد، ومدينة تورينو الإيطالية، وصولاً إلى السعودية. واعتبر رونالدو أنه بتحويل رحلته في عالم كرة القدم إلى NFT "يمكن لهذه اللحظات أن تُخلّد إلى الأبد".



وأضاف: "هنا في المملكة العربية السعودية، أعيش مرحلة جديدة ومشوقة للغاية في مسيرتي الكروية، حيث أصبح الدوري السعودي يحظى باهتمام عالمي لافت، وغدا المشجعون أكثر انفتاحاً على هذه الحقبة الجديدة في عالم كرة القدم".



الدفعة الأولى من الرموز ستُطلق في 29 مايو، لتضم المواقع التالية: ماديرا ولشبونة ومانشستر. في حين سيتم إطلاق الدفعة الثانية في 6 يونيو، لتشمل: مدريد وتورينو والسعودية. ويبلغ سعر الرمز الواحد 35 دولار أميركي.



كما ستتوفر مجموعة ثمينة ومحدودة تضم 7 رموز NFT نادرة جداً جداً (SSR) عبر مزاد على الإنترنت يومي 14 و18 يونيو، بحسب موقع بلومبرغ الشرق.

