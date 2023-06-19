الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

زعيتر تثمن الحوار مع الـFAO وتكشف احتكار منظمات دول الشمال تمثيل المجتمع المدني العالمي

رئيسة الهيئة الإدارية في العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر
رئيسة الهيئة الإدارية في العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر
وجهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، دعوة لرئيسة الهيئة الإدارية في العربية لحماية الطبيعة، رزان زعيتر، للمشاركة في جلسة حوار عقدتها المنظمة أخيراً في روما على مدى يومين مع منظمات المجتمع المدني حول العالم، لاستكشاف سبل تحسين المشاركة وتحقيق فعالية أكبر على أرض الواقع وفي المنتديات الإقليمية والعالمية على حدٍّ سواءٍ، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة، شو دونيو.اضافة اعلان

وثمنت زعيتر توجه منظمة الـFAO، لعقد حوار من هذا النوع قادر على تجاوز الثغرات بين مؤسسات المجتمع المدني لا سيما في دول الجنوب مع المنظمة لمأسسة آليات التواصل وتفعيلها وضمان إيصال صوت المهمشين والفقراء في العديد من البلدان بما في ذلك إقليمنا العربي والفلبين وباكستان وغرب آسيا وأوغندا وغيرها، عبر المنظمات القاعدية على المستويين القطري والإقليمي التي تمثلهم دون استثنائهم في عملية التفكير والنقاش ووضع الاستراتيجيات، إذ يقتصر التعاون حالياً على بعض منظمات المجتمع المدني المختارة من منظمات دول الشمال التي تعمل وفق أولوياتها ومصالحها التي لا تمثل بالضرورة أولويات ومصالح وتطلعات الجميع بشكل عادل ومتساوي.

وعزت زعيتر هذه الثغرات إلى التحديات التي تفرضها سياسة سكرتاريا لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء IPC في عملها، حيث تحتكر الوساطة بين منظمة الـFAO والمجتمع المدني بغياب معايير اختيار واضحة وعادلة تضمن الشمولية والتمثيل المتنوع والعادل.

يذكر أن الدعوات التي وجهتها سكرتاريا لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء IPC لحوار روما مع منظمة الـFAO عن إقليمنا اقتصرت على حضور العربية لحماية الطبيعة بإيعاز مباشر من المنظمة نفسها، ورفضت السكرتاريا حضور جهات عديدة أرادت المشاركة مع أنها عرضت تحمّل تكاليف السفر والإقامة، وبعد طلب من زعيتر فُتحت الجلسات للجميع عبر الاتصال المرئي على أن تكون المشاركة سماعية فقط، الأمر الذي اعتبرته زعيتر خطوة إيجابية آملة تحقيق رغبة الـFAO في توسيع المشاركة والحضور في منتدياتها وجلساتها وأنشطتها الأخرى.
3274215011686729698

"موانئ" السعودية تنشئ مركزاً لتزويد السفن بالوقود في ينبع بملياري ريال 14 حزيران 2023

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار 13 حزيران 2023

شحنة نفط روسية

لوقف هيمنة الدولار.. باكستان تدفع ثمن شحنة نفط روسي باليوان الصيني 13 حزيران 2023

الروبل الروسي والدولار

​​الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مطلع أبريل 13 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
shutterstock_1697028337_0

الليرة التركية تتجه لأطول سلسلة من الخسائر منذ 24 عاما

17 حزيران 2023
money-rich_istock

أكبر نزوح جماعي للمليونيرات عالميا في 2023 في هذه الدولة

15 حزيران 2023
0b700ba2-10b1-47cf-b90b-75aca84686cf

استقرار النفط وسط بيانات قوية لمصافي الصين

15 حزيران 2023
تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوى في 3 أشهر

تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوى في 3 أشهر

15 حزيران 2023
Digital-Euro-1

قبل إطلاقه.. "المركزي الأوروبي" يضع قيوداً على استخدام اليورو الرقمي

15 حزيران 2023
86246443077c1399d814316b05bb6a06

الدولار يميل للتراجع وسط تزايد رهانات وقف رفع الفائدة

14 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 