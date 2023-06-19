زعيتر تثمن الحوار مع الـFAO وتكشف احتكار منظمات دول الشمال تمثيل المجتمع المدني العالمي

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وجهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، دعوة لرئيسة الهيئة الإدارية في العربية لحماية الطبيعة، رزان زعيتر، للمشاركة في جلسة حوار عقدتها المنظمة أخيراً في روما على مدى يومين مع منظمات المجتمع المدني حول العالم، لاستكشاف سبل تحسين المشاركة وتحقيق فعالية أكبر على أرض الواقع وفي المنتديات الإقليمية والعالمية على حدٍّ سواءٍ، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة، شو دونيو.وثمنت زعيتر توجه منظمة الـFAO، لعقد حوار من هذا النوع قادر على تجاوز الثغرات بين مؤسسات المجتمع المدني لا سيما في دول الجنوب مع المنظمة لمأسسة آليات التواصل وتفعيلها وضمان إيصال صوت المهمشين والفقراء في العديد من البلدان بما في ذلك إقليمنا العربي والفلبين وباكستان وغرب آسيا وأوغندا وغيرها، عبر المنظمات القاعدية على المستويين القطري والإقليمي التي تمثلهم دون استثنائهم في عملية التفكير والنقاش ووضع الاستراتيجيات، إذ يقتصر التعاون حالياً على بعض منظمات المجتمع المدني المختارة من منظمات دول الشمال التي تعمل وفق أولوياتها ومصالحها التي لا تمثل بالضرورة أولويات ومصالح وتطلعات الجميع بشكل عادل ومتساوي.وعزت زعيتر هذه الثغرات إلى التحديات التي تفرضها سياسة سكرتاريا لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء IPC في عملها، حيث تحتكر الوساطة بين منظمة الـFAO والمجتمع المدني بغياب معايير اختيار واضحة وعادلة تضمن الشمولية والتمثيل المتنوع والعادل.يذكر أن الدعوات التي وجهتها سكرتاريا لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء IPC لحوار روما مع منظمة الـFAO عن إقليمنا اقتصرت على حضور العربية لحماية الطبيعة بإيعاز مباشر من المنظمة نفسها، ورفضت السكرتاريا حضور جهات عديدة أرادت المشاركة مع أنها عرضت تحمّل تكاليف السفر والإقامة، وبعد طلب من زعيتر فُتحت الجلسات للجميع عبر الاتصال المرئي على أن تكون المشاركة سماعية فقط، الأمر الذي اعتبرته زعيتر خطوة إيجابية آملة تحقيق رغبة الـFAO في توسيع المشاركة والحضور في منتدياتها وجلساتها وأنشطتها الأخرى.