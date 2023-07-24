الإثنين 24 تموز 2023
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سام ألتمان يطلق عملته المشفرة "وورلد كوين"

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سام التمان
من المقرر إطلاق العملة المشفرة الخاصة بالرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، اليوم الإثنين، وفقاً لموقع "سيمافور" الإخباري.

أضاف تقرير الموقع، الذي استشهد بأشخاص مطلعين لم يكشف عن هوياتهم، أنه سيُعلن اليوم كذلك عن تفاصيل توزيع عملات "وورلد كوين" (Worldcoin) الجديدة.اضافة اعلان



ورفضت متحدثة باسم "توولز أوف هيومانتي" (Tools for Humanity)، وهي الشركة التي تقف وراء إطلاق "وورلد كوين"، التعليق على تقرير "سيمافور".

نشر حساب "وورلد كوين" تغريدة على موقع "تويتر" أمس الأحد قالت: "حان الوقت، إنه يوم 24 يوليو 2023" ولم يكشف المنشور عن مزيد من التفاصيل، بحسب بلومبرغ.



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