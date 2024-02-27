الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سعر بتكوين يتجاوز 57 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر 2021

البتكوين
البتكوين

عاد سعر بتكوين إلى تجاوز مستوى 57 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2021، مدعوماً بطلب المستثمرين عبر الصناديق المتداولة في البورصة على العملة، فضلاً عن عمليات الشراء الإضافية التي أجرتها شركة "مايكرو ستراتيجي" (MicroStrategy).

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تقدم الأصل الرقمي بنحو 4.4% ووصل إلى 57039 دولاراً قبل خسارة بعض المكاسب ليتداول عند 56473 دولاراً في تمام الساعة 10:22 صباحاً يوم الثلاثاء بتوقيت سنغافورة.


صعد سعر بتكوين بنسبة 33% منذ مطلع العام الجاري، مما أدى إلى استمرار الانتعاش المستمر منذ فترة طويلة وحتى الآن، والذي أثار أيضاً شهية المضاربين على شراء العملات المشفرة الأصغر حجماً مثل إيثريوم وبي إن بي.

تلقت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة 5.6 مليار دولار أميركي جديدة، بعدما بدأت التداول في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي، مما يشير إلى اتساع نطاق الطلب على الرمز المميز ليشمل فئات جديدة من الجمهور وليس فقط المتحمسين الملتزمين بالاستثمار في الأصول الرقمية.


كما أن حدث التنصيف المرتقب لبتكوين، الذي يخفض مكافأة معدني العملة المشفرة إلى النصف، يعزز التوقعات المتفائلة نحوها.


قالت "مايكرو ستراتيجي"، وهي شركة برمجيات مؤسسية تشتري بتكوين كجزء من استراتيجيها، يوم الاثنين، إنها اشترت 3000 عملة جديدة أو نحو ذلك هذا الشهر. وتمتلك الشركة الآن ما تقدر قيمته بحوالي 10 مليارات دولار من بتكوين، نقلا عن بلومبرغ.


بتكوين تتفوق على الأصول التقليدية

 


تفوقت بتكوين على الأصول الأخرى مثل الذهب هذا العام. وكتبت كاتي ستوكتون، مؤسسة شركة "فيرليد ستراتيجيز"، في مذكرة: "لا نتوقع تراجعاً كبيراً في بتكوين نظراً لقوة صعودها وزخمها الإيجابي على المدى المتوسط".


تبلغ القيمة المجمعة للأصول الرقمية الآن نحو 2.2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات شركة"كوين غيكو" (CoinGecko)، مقارنة بمستوى منخفض بلغ حوالي 820 مليار دولار خلال مرحلة السوق الهابطة في عام 2022 عندما انهارت شركة "أف تي إكس" ومنصات العملات المشفرة الأخرى.


كما تحقق العملات المشفرة قفزات كبيرة رغم أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، وهو ما ينعكس على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وأشار شون فاريل، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في "فند ستارت غلوبال أدفيزورز" (Fundstrat Global Advisors)، عبر مذكرة إلى أن "الزخم الصعودي في العملات المشفرة مستمر رغم أن أسعار الفائدة ما تزال مرتفعة".


تفوقت العملة المشفرة على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب هذا العام. ووصلت نسبة المقارنة بين بتكوين والمعدن النفيس إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

أسهم شركات العملات المشفرة

 


ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة يوم الاثنين. وصعدت أسهم "مايكروستراتيجي" 16%، فيما زادت منصة التداول "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global) بنسبة 17%، وقفزت أسهم شركة التعدين "ماراثون ديجيتال هولدينغز" (Marathon Digital Holdings) بنحو 22%.

امتدت المشاعر الإيجابية إلى الأسهم الآسيوية المتعلقة بالأصول الرقمية كذلك، بما في ذلك الصعود الذي حققته شركات مثل "مونيكس غروب" (Monex Group) اليابانية و"ووري تكنولوجي إنفستمنت" (Woori Technology Investment) في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

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