الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سوق السفر العربي يستعرض تفضيلات المسافرين إلى الخارج من منطقة الخليج

56254d92-de8d-438c-8b71-dd25cbad4061
سوق السفر العربي يستعرض تفضيلات المسافرين إلى الخارج من منطقة الخليج
سيسلط معرض "سوق السفر العربي 2024" الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التوقعات بخصوص نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق ال 40 عاماً.اضافة اعلان
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) والتي يوجد مقرها في مدينة نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ (الجيل X) تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأسباب التي توضح هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو في المنطقة، وخاصةً في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبهذا السياق قالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: “هناك نسبة كبيرة ضمن هذه الشريحة التي تتراوح بين 43 إلى 58 عاماً ممن يشغلون مناصب عليا في شركاتهم، ما يجعل منهم أكثر ميلاً إلى السفر بانتظام في رحلات عمل إلى الخارج. كما يتمتع الكثير منهم بقدرة إنفاق كبيرة. ويشمل ذلك أيضاً رواد الأعمال الناجحين في هذه المرحلة من حياتهم المهنية ممن أصبحوا قادرين بالسفر بشكل متكرر وتحمل تكاليف السفر بسهولة".
وأضافت: "يركز العاملون في قطاع السفر بشكل كبير على المسافرين الأقل عمراً من هذه الشريحة، ولكن من المنطقي تماماً أن يهيمن (الجيل X) على القيمة السوقية للمسافرين إلى الخارج نظراً لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة. كما أن معظم الأشخاص ضمن هذه الشريحة العمرية يركزون على تغيير أنماط حياتهم، والبحث عن توازن أكثر استدامة بين العمل والحياة، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم خلال العطلات ومن خلال الجمع بين العمل والترفيه".
ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة يقدر بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من المملكة العربية السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيصل إنفاق حجم هذه الشريحة إلى 18.2 مليار دولار، أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
وأضاف كيرتس: "من الجدير بالذكر أيضاً أنه مع بدء هذا الجيل في التقدم في السن والوصول إلى مرحلة التقاعد، فمن الطبيعي أن يصبح جيل الألفية الحالي الأكثر هيمنة على حصة سوق السفر الخارجي في العقد المقبل".
وبشكل عام، تعتبر أوروبا الوجهة المفضلة للسياح من المملكة العربية السعودية، وستصل القيمة السوقية لإنفاق هؤلاء المسافرين إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار فقط في عام 2019. وتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا. ويلفت هذا الارتفاع في حجم إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي اهتمام الكثير من الوجهات الدولية بطبيعة الحال.
وأضافت دانيل كورتيس بالقول: "استضاف معرض السوق السفر العربي في العام الماضي 76 جناحاً وطنياً شغلت حوالي 55% من إجمالي مساحة المعرض، وستشهد دورة العام 2024 عودة أجنحة اسبانيا والصين وعدد من الوجهات الأفريقية، ولهذا خصصنا مساحة أرضية إضافية لاستيعاب هذا النمو".
كما سينظم معرض "سوق السفر العربي" أيضًا قمة خاصة لاستعراض مستقبل أسواق السفر في الهند والصين وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث اتجاهات السفر بين مختلف الأجيال.
وستركز الدورة الـ 31 من المعرض على موضوع "تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السغر والسياحة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، ويقدم لهم المعرض منصة لإقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم بتشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي. ويتميز المعرض بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية الراسخة، وسيتم تسليط الضوء خلال فعالياته على أهمية الابتكار لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة، وتسرع التحول نحو صفرية الانبعاثات في هذا القطاع.
وشهد معرض "سوق السفر العربي 2023" تسجيل رقم قياسي بحضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر. كما استقطب المعرض العام الماضي أكثر من 2100 جهة عارضة من أكثر من 155 دولة.
وتضم قائمة شركاء معرض سوق السفر العربي 2024 الذي ينعقد بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي شريك الوجهات؛ وطيران الإمارات شريك الطيران الرسمي؛ وفنادق ومنتجعات آي إتش جي الشريك الفندقي الرسمي؛ والريس للسفريات الشريك الرسمي لإدارة الوجهات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذهب

استقرار الذهب عالميا مع صعود الدولار

منذ6 ساعة
خام برنت

أسعار النفط تستقر عالميا

05 شباط 2024
medium_image_1222279154

الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

05 شباط 2024
دولار

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع

05 شباط 2024
pro-jLxWi1Ag

التحول نحو الحوسبة السحابية: ثورة في نمو الأعمال

04 شباط 2024
منتدى قازان عام 2023

روسيا تدخل عالم التمويل الإسلامي

04 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ18 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ18 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 