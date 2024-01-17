الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة شحن بحري يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

شركة شحن بحري يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر
شركة شحن بحري يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر
أعلنت شركة الشحن البحري اليابانية "نيبون يوسن" إن واي كي لاين، اليوم الإربعاء، تعليق مرور سفنها بالكامل في البحر الأحمر.
وبحسب صحيفة نيكاي اليابانية، قال المتحدث بإسم الشركة "إن الشركة اتخذت هذا القرار لضمان سلامة الطاقم".اضافة اعلان
وأضافت الصحيفة، إن "شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين، ميتسوي أو إس كيه لاينز وكاواساكي كيسن، قررتا بدورهما تجنب العبور في البحر الأحمر تماما".
ويمر نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70 بالمئة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، وفق خبراء.
وقررت كبرى الشركات العالمية للشحن مثل "شل" و"بي بي" و"قطر للطاقة" في الأسابيع الأخيرة تجنب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.-(بترا)
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