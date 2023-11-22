الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضريبة السكر توفر 16 مليار يورو في ألمانيا

https __cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_150728162812-soda-cans
فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة (Soft Drinks)

كشفت دراسة حديثة عن أن فرض ضريبة على السكر في المشروبات المنعشة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 16 مليار يورو في ألمانيا وحدها على مدى العقدين المقبلين ويمنع العديد من الأمراض.

وكتب فريق البحث من جامعة ميونيخ التقنية وجامعة ليفربول البريطانية في دورية «بلوس ميديسن» المتخصصة: «فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة (Soft Drinks) في ألمانيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة».

اضافة اعلان


وأوضح الباحثون أنه في كل السيناريوهات التي تمت محاكاتها في الدراسة اتضح أن تقليل استهلاك السكر يرتبط بتراجع الأمراض، «وبالتالي يمكن خفض التكاليف الاقتصادية وتخفيف العبء على النظام الصحي».

 

وتوصي منظمة الصحة العالمية بفرض ضريبة خاصة بنسبة 20% على الأقل على المشروبات المحلاة بالسكر من أجل تقليل استهلاك السكان للسكر والحد من عواقبه الصحية.


وقد اتخذت العديد من البلدان بالفعل إجراءات ضريبية لمكافحة استهلاك المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على السكر.

 

في المقابل تعتمد ألمانيا على التزام طوعي من صناعة المشروبات - وقد أظهرت دراسات حتى الآن نتائج معتدلة في هذا الشأن.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Sugar_Industry_in_India_bab43cbd92

السكر يرتفع عالميا بسبب تدمر المحاصيل في آسيا نتيجة الأحوال الجوية

19 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
8637311881689136181

"غولدمان" يتوقع مزيداً من خفض إنتاج "أوبك+" للنفط

منذ 14 دقيقة
1682439331700513249

ألتمان يعود إلى "OpenAI" بعد أيام من عزله

منذ 19 دقيقة
_129251242_oilpipeline_gettyimages-1394039015

تغير طفيف يطرأ على أسعار النفط

منذ 21 دقيقة
kipcotower_ext-full_(c)kpf

مقابل 50 مليون دولار.. كيبكو تستحوذ على حصة أغلبية في "أنغامي"

منذ22 ساعة
2018_10_25_15_16_48_163

احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

منذ23 ساعة
Cropped-16433270772021-05-07T103907Z_686857960_RC2YAN96SELP_RTRMADP_3_GLOBAL-FOREX

الدولار يتكبد خسائر مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 