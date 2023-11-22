ضريبة السكر توفر 16 مليار يورو في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن أن فرض ضريبة على السكر في المشروبات المنعشة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 16 مليار يورو في ألمانيا وحدها على مدى العقدين المقبلين ويمنع العديد من الأمراض.



وكتب فريق البحث من جامعة ميونيخ التقنية وجامعة ليفربول البريطانية في دورية «بلوس ميديسن» المتخصصة: «فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة (Soft Drinks) في ألمانيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة».

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وأوضح الباحثون أنه في كل السيناريوهات التي تمت محاكاتها في الدراسة اتضح أن تقليل استهلاك السكر يرتبط بتراجع الأمراض، «وبالتالي يمكن خفض التكاليف الاقتصادية وتخفيف العبء على النظام الصحي».

وتوصي منظمة الصحة العالمية بفرض ضريبة خاصة بنسبة 20% على الأقل على المشروبات المحلاة بالسكر من أجل تقليل استهلاك السكان للسكر والحد من عواقبه الصحية.



وقد اتخذت العديد من البلدان بالفعل إجراءات ضريبية لمكافحة استهلاك المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على السكر.

في المقابل تعتمد ألمانيا على التزام طوعي من صناعة المشروبات - وقد أظهرت دراسات حتى الآن نتائج معتدلة في هذا الشأن.

