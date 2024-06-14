 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عالميا.. أسعار النفط تتراجع

نفط خام
نفط خام - (تعبيرية)
تراجعت أسعار النفط الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول مقابل توقعات بنمو قوي في الطلب على الخام والوقود هذا العام.اضافة اعلان

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو ما يعادل 0.87% إلى 82.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أي ما يعادل 1% إلى 77.84 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب طفيفة حققتها في الجلسة السابقة.

وفي أسبوع متأرجح، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، فضلا عن توقع جولدمان ساكس لطلب أميركي قوي على الوقود هذا الصيف.

وساهم هذا في محو تراجعات الأسبوع السابق التي جاءت على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها، ضمن مجموعة أوبك+، على البدء في إلغاء تخفيضات للإنتاج بعد أيلول.

وتلقت الأسواق دعما إضافيا من تعهد روسيا بالالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في أيار.

إلا أن الأسعار هبطت بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة وأرجأ الموعد المتوقع لبدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر كانون الأول.

وعززت تصريحات صادرة عن مسؤولين بالمركزي الأميركي المخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ ويقلل الطلب على الوقود. (المملكة)
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