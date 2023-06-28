الأربعاء 28 حزيران 2023
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عملات رئيسية تتراجع أمام الدولار

الدولار
الدولار
انخفضت معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء أمام الدولار، فيما تعرض الين الياباني لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه.اضافة اعلان

وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، ما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.

وقال نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا للصحفيين اليوم الأربعاء، "سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة" في سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار اليوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاماً عند 157.94 مقابل اليورو.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 0.6618 مقابل الدولار بعدما تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين المحلي في أيار/ مايو إلى أدنى مستوى في 13 شهراً.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.67 بالمئة إلى 0.6641 مقابل الدولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 1.04 بالمئة إلى 0.6098 مقابل الدولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0950 مقابل الدولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.12733 مقابل الدولار.

كما تراجع الفرنك السويسري 0.16 بالمئة إلى 0.89505 مقابل الدولار. (بترا)
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