 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فرض رسوم 40% على السيارات الصينية في تركيا

تركيا
السيارات الصينية

أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين.

وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتبارا من السابع من يوليو.

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ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.


وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.- وكالات

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