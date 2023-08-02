"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

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خفضت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، تصنيفها للحكومة الأميركية وسط تحذير من عبء الديون المتزايد على البلاد، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الثلاثاء.ويعد خفض التصنيف، وهو الأول من قبل شركة تصنيف كبرى منذ أكثر من عقد، دليلًاً على أن المناوشات السياسية المتكررة على نحو متزايد حول الشؤون المالية للحكومة الأميركية تفسد التوقعات للسوق العالمي لسندات الخزانة العالمية الذي تبلغ قيمته 25 تريليون دولار. وخفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA +"، أو بدرجة واحدة أقل من أعلى درجة "AAA" التي كانت تمنحها الوكالة للسندات السيادية الأميركية.وأرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف، إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد.وردت وزيرة الخزانة جانيت يلين سريعاً على خفض التصنيف، ووصفته بأنه "تعسفي" و"خارج إطار الزمن". وقالت في بيان إن قرار "فيتش" لا يغير ما يعرفه الأميركيون بالفعل وكذلك المستثمرون والكافة في جميع أنحاء العالم، وأضافت "سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، والاقتصاد الأميركي قوي بشكل أساسي".وتعد مصداقية أميركا العالية أكبر داعم لموثوقية سندات الخزانة الأميركية والدور الذي تلعبه في الأسواق العالمية، إذ إنها سندات"الملاذ الآمن" الذي يقدم عوائد خالية من المخاطر. كما تعتبر سندات الخزانة بمثابة معيار مهم للعوائد على الأسهم والسندات العالمية والأميركية الأخرى، لأن المستثمرين يطالبون عمومًا بعوائد أكبر على أي أوراق مالية أخرى يشترونها.وحسب "وول ستريت جورنال" فإن قلة من المستثمرين يعتقدون أن تخفيض تصنيف فيتش سيشكل تحديًا فوريًا للسندات الأميركية. ولكن يبقى أن هذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها شركة تصنيف تقييمها الرئيسي للولايات المتحدة. ويذكر أن الحكومة الأميركية تتجه لإصدار سندات قيمتها تريليون دولار في الربع الجاري من العام.وانتقد الخبير الاقتصادي الأميركي، محمد العريان، قرار "فيتش" بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، موضحاً في تغريدة أنها خطوة غريبة من غير المرجح أن تؤثر على الأسواق.وأضاف: "أنا في حيرة شديدة من عدة جوانب من هذا القرار، وتوقيته، وأعتقد أن الأغلبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين ومحللي السوق الذين ينظرون إلى هذا قد يكونون في حيرة من أمرهم أيضًا بسبب الأسباب المذكورة والتوقيت". -(وكالات)