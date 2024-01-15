الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطر توقف نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

ناقلة للغاز الطبيعي المسال - قطر
ناقلة للغاز الطبيعي المسال - قطر

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بتوقف دولة قطر "بصورة مؤقتة" عن نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، ويأتي ذلك وسط التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة البحر الأحمر.
وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبيرغ"، فإن ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر، توقفت وهي في طريقها نحو الممر المائي الحيوي في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، منذ يوم الجمعة الفائت.

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وبذلك توقفت 3 ناقلات قبالة سواحل عمان، فيما توقفت واحدة في البحر الأحمر، وناقلة أخرى توقفت في البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس.
وإلى الآن لم يصدر من السلطات القطرية أي تعليق بشأن عملياتها المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها.
ومن المعروف أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب دفعت دولا غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى نشر بوارج وسفن حربية في منطقة البحر الأحمر.
ولذلك شكلت واشنطن تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية حمل تسمية "حارس الازدهار".

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها أسقطت، عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر، دون وقوع أضرار أو إصابات.
ويأتي ذلك في إطار دعم الحوثيين لحركة حماس التي تخوض حربا ضد إسرائيل، منذ 7 أكتوبر.-(روسيا اليوم)

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