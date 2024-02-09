الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوة الدولار تقوض الطلب على الذهب

استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
دبي - استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة، أمس، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 % منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.
وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من 9 إلى 16 شباط (فبراير) بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقا لـ"رويترز".
وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.
وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية، أول من أمس، لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 % إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.63 دولار.-(وكالات)
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