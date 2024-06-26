 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوة الدولار تواصل الضغط على الين واليوان

الدولار
الدولار

واصل الدولار الضغط على كل من الين واليوان اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في نهاية الأسبوع، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بسبب قفزة غير متوقعة للتضخم.

وتسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو مما زاد القلق حيال رفع أسعار الفائدة ليصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6678 دولار.

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كما أدت قفزة مفاجئة مماثلة في التضخم بكندا إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.


واستقر اليورو عند 1.0710 دولار في التعاملات الآسيوية.


كما سجل الين 159.78 للدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب لتدخل من السلطات اليابانية نظرا لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده بشراء الين في أبريل.


وحوم الدولار النيوزيلندي حول 0.6116 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2688 دولار مما يعكس ضعف التعاملات وسط ترقب البيانات الأمريكية.


وتتوقع الأسواق أن تُظهر البيانات الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 بالمئة في مايو، في أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات الأمر الذي يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة.


والمؤشر هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم.


ومع ذلك، يواصل صناع السياسات الإشارة إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم بالنسبة لخفض الفائدة.


ويتعرض اليوان أيضا لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وانخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم الأربعاء عند 7.2664 يوان للدولار.- رويترز


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