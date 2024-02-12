الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف سيكون الطلب على النفط لهذا العام؟

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)
قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن تقرير أسواق النفط لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي يشير إلى نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام لأكثر من مليوني برميل يوميا مقسمة إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحوالي مليون برميل يوميا في الدول الأخرى.اضافة اعلان

وبحسب موقع المنظمة الرسمي، سيصل الطلب العالمي الكلي على النفط إلى معدل 104 ملايين برميل يوميا هذا العام، نتيجة لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافة إلى تعافي معظم النشاطات في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف، أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وقدر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 100 ألف برميل يوميا وحوالي 1.7 مليون برميل يوميا في خارجها.

وحول إعلان "كوب 28" فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة، أشار إلى أن منظمة "أوبك" تجري حاليا مشاورات مع عدة دول لديها رغبة بالانضمام إلى "ميثاق التعاون المشترك" الذي انضمت إليه البرازيل أخيرا، وبما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي ما تزال مستمرة.

وقال، إن "ميثاق التعاون المشترك" يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالات عدة منها التكنولوجيا وبما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.

وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماما بالاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، وإضافة إلى ذلك، قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية آذار/ مارس المقبل لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها. (بترا)
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