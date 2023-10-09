كيف سينعكس التصعيد في غزة على أسعار النفط؟

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وعلى الرغم من أن حدود الصراع الحالية لا تمثل أي تهديد على خطوط إمداد النفط، أو أية مصادر رئيسية له، إلا أن الأسواق باتت تنظر إلى ماهو أبعد من ذلك، وتحديدا مدى احتمالية توسع دائرة الصراع لتشمل أطرافا أخرى، وتحديدا إيران.ارتفع إنتاج النفط الإيراني منذ بداية هذا العام بأكثر من 700 ألف برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات عند نحو 3.25 مليون برميل يوميا، بعد أن استفادت طهران من انحسار حدة التوترات مع واشنطن، وغض الإدارة الأميركية الطرف عن صادرات النفط الإيراني، في خطوة ربطها البعض في رغبة إدارة بايدن في الحد من صعود أسعار الخام.لكن ومع التصعيد الأخير في غزة، ترى الأسواق إن الإدارة الأميركية قد تعود لتضييق الخناق على صادرات النفط الإيراني، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط للأعلى.ووفقا لغولدمان ساكس، فإن كل تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط الإيراني، سيضيف نحو دولارا واحدا للأسعار خلال عام 2024.التركيز الرئيسي لأسواق النفط، سينصب في المرحلة المقبلة على حجم الرد الإسرائيلي، إذا ماثبت تورط طهران في الهجوم الأخير.وبالنسبة لسيتي غروب، فإن الخطر الأكبر سيتمثل في هجوم إسرائيل مباشر على إيران، الأمر الذي قد ينتهي برد إيراني يطال مضيق هرمز، الذي يمثل معبرا لنحو 17 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات، أي مايعادل خمس شحنات النفط العالمية.إلا أن هذا السيناريو، لا يزال مستبعدا تماما، وفق تحركات أسعار النفط التي لا تعكس وجود علاوة مخاطر مرتفعة لهذه الدرجة، الأمر الذي يعني أن الأسواق تستبعد مثل هذا السيناريو، وكذلك البنوك العالمية.توقعات البنوك العالمية:غولدمان ساكس: حتى هذه اللحظة، لا تغيير على توقعات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل.سيتي غروب: الصراع الحالي سيكون له تأثير صعودي على أسعار النفط، لكن السؤال يتعلق بمدى استمرار ذلك.مورغان ستانلي: التأثير على أسعار النفط سيكون محدودا، نظرا لبعد منطقة الصراع الحالية على خطوط الإمداد.يرى غولدمان ساكس وسيتي غروب، أن التصعيد الأخير في غزة، يقلل فرص إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية على المدى القريب، وبالتالي يحد من فرص إنهاء الرياض، لتخفيضات الإنتاج بشكل مبكر وفقا للمصرفين.على إثر ذلك، يتوقع غولدمان ساكس، بقاء إنتاج النفط السعودي عند 9 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2024، ومن ثم البدء بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 250 ألف برميل يوميا في كل ربع.وفي المحصلة، يرتبط حدوث تأثير دائم على أسعار النفط بوجود هبوط مستمر سواء في جانب الإنتاج، أو وصول هذه الإمدادات إلى الأسواق العالمية.ومالم يمتد الصراع الحالي إلى هذه الجوانب بشكل مباشر، فإن الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار، سيكون مؤقتا، وسيعود تركيز الأسواق إلى الأساسيات من جديد.