 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لبنان.. مشهد مالي معقد وأزمة اقتصادية متفاقمة

علم لبنان
علم لبنان
عمان- في السنة الخامسة للأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، لم يتغير المشهد كثيرا، لأن المشكلة ما تزال قائمة والحل يبدو بعيداً، ولكن ما تغير هو تكيف اللبنانيين معها، وليس غريبا على هذا الشعب الذي صمد في الحروب والأزمات أن يواجه أسوأ أزمة في تاريخه ويتحدى الظروف.اضافة اعلان
وحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته الوكالة الوطنية للإعلام (وطنية) لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، فإن الدولار مستقر على ارتفاعه في حدود المائة ألف ليرة لبنانية، وأسعار السلع في ارتفاع مستمر، ومنها الأدوية والصحة والتعليم، والرواتب هزيلة ولا سيما لموظفي القطاع العام، وإن حصلوا على بعض الزيادات التي لم تصل كلها إلى 40 بالمائة.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي عممته (فانا): الوضع الاقتصادي لم يتعاف بعد وإن يسجل للقطاع الخاص تأقلمه مع الأزمة، وما يزال هناك الكثير من الأمور المطلوبة لخروج لبنان من أزمته، أبرزها إصلاحات لم تطبق، شغور رئاسي، حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب شبه مشلول غير قادر على إقرار القوانين ولا انتخاب رئيس للبلاد.
وعلى الرغم من كل ذلك، وبالإضافة إلى الحرب في الجنوب اللبناني، ترى هذا البلد يعج بالحياة، بدليل ما شهده الموسم السياحي، العام الماضي، من تألق وازدهار وما يشهده العام الحالي رغم الحرب.
وفي السياق، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تسجل لبنان نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5 بالمائة خلال العام الحالي، (كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة صفر بالمائة) مقارنةً مع انكماش اقتصادي بنسبة 0.2 بالمائة خلال العام الماضي و0.6 بالمائة في العام 2022.
ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2 بالمائة العام 2022 إلى 2.4 بالمائة العام الماضي، و3.1 بالمائة العام الحالي.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 11 بالمائة العام الماضي، و32.7 بالمائة العام 2022.
ووفقا لتقرير (وطنية)، سيصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامة خلال العام الحالي، مقارنة بفائض بنسبة 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وعجز بنسبة 2.9 بالمائة بالعام 2022.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، لفت الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، في حديث للوكالة الوطنية للإعلام (وطنية)، إلى أنه "رغم الحرب الدائرة في الجنوب، هناك بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بميزان المدفوعات وبالحساب في الميزان الجاري وأيضاً في موضوع المحفظة الاستثمارية التي سجلت ارتفاعاً يفوق 3.5 مليار دولار".
وتوقع جباعي أن يحصل فائض في ميزان المدفوعات على غرار نهاية العام الماضي "بحيث بلغ الفائض ملياري دولار، وهذا الأمر يعود إلى التدفقات المالية التي تدخل إلى البلد، سواء من تحويلات المغتربين أو من خلال المواسم السياحية وزيارة المغتربين لأهاليهم والمساعدات التي ازدادت إثر الحرب إلى أهالي الجنوب من قبل المغتربين في الخارج"، مبينا "كل هذه الأموال أسهمت في حصول طفرة اقتصادية نتيجة استعمالها في الاستهلاك".
وتحدث جباعي عن "تأثيرات الحرب على القطاع السياحي والخسائر التي تسببت بها، لا سيما في منطقة الجنوب سواء في الزراعة والتجارة أو في قطاع الخدمات التي تعطلت من جراء هذه الحرب التي أدت إلى شلل مطلق في الأماكن المستهدفة"، مشيرا إلى أنه "لولا الحرب لكانت الأرقام أعلى بنسبة لا تقل عن 25 و30 بالمائة".
ولفت جباعي إلى أن "القطاع الخاص تأقلم مع الأزمة ويشهد تقدماً ملحوظاً، وذلك بفضل الهيئات الاقتصادية التي تعمل على دعم المزارعين والصناعيين والتجار والمستوردين وكل الذين يعملون في القطاع، هناك تشجيع ودراسات وإحصاءات وتعاون كبير، وهذا أسهم في حصول طفرة اقتصادية في القطاع الخاص".
أما بالنسبة إلى السلبيات التي ما تزال تعانيها لبنان العام الحالي، اقتصادياً ومالياً، فأشار جباعي إلى أن "نفقات الدولة تفوق وارداتها"، مشدداً على "ضرورة وجود موازنات منطقية وحقيقية إصلاحية، مع ضرورة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي التي تسهم في تحصيل إيرادات إضافية للدولة، وبذلك يصبح الوضع المالي والاقتصادي أفضل".
ولفت إلى أن "الناتج المحلي الذي يبلغ حوالي 22 مليار دولار يمكن أن يرتفع بشكل كبير إذا صححت الدولة اللبنانية موازناتها وضمنتها دعما للنفقات الاستثمارية".-(بترا وفانا)
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