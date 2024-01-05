مؤشر الفاو لأسعار الأغذية يسجل انخفاضا في كانون الأول

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انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في كانون الأول الفائت مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 118.5 نقاط في كانون الأول، بانخفاض نسبته 1.5 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، و10.1 بالمئة عن مستواه المسجل في كانون الأول 2022.وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 13.7 بالمئة عن القيمة المتوسطة المسجلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب، خلال هذه الفترة.وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، انخفض هذا المؤشر بنسبة 15.4 بالمئة عن المتوسط المسجل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية، رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز (وهو جزء من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب) سجل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفرض قيود على التصدير من قبل الهند.وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4 بالمئة عن المستوى المسجل في نتشرين الثاني. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 32.7 بالمئة عن المستوى المسجل، العام الماضي.وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 16.6 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال الأشهر التسعة الماضية، رغم أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 14.9 بالمئة عن مستواه المسجل في كانون الأول 2022.وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.0 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، ليبلغ مستوى يقل بنسبة 1.8 بالمئة عما كان عليه في كانون الأول 2022 .وخلافا لهذا الاتجاه، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.6 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، رغم أنه لا يزال منخفضا بنسبة 16.1 بالمئة عن قيمته المقابلة المسجلة في كانون الأول 2022.