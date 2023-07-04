ماسك وزوكربيرغ يقودان زيادة قدرها 852 مليار دولار بين أغنياء العالم

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وحقق كل عضو في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات متوسط 14 مليون دولار يوميا على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".وكان أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كوفيد، إذ عزز هوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.وبينما يتنافس إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ على الصدارة، جاء ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" على رأس القائمة. وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته العام الجاري حتى 30 يونيو، بينما كسب زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" 58.9 مليار دولار.وبالنسبة لماسك، امتدت مكاسب الثروة إلى يوليو حيث ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 6.9 في المئة، الاثنين، في نيويورك، ما أضاف 13 مليار دولار أخرى لثروته، نقلا عن الحرة.