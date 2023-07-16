الأحد 16 تموز 2023
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ماسك يؤكد استمرار التبعات المادية السلبية لانخفاض عائدات الإعلانات بتويتر

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تويتر
قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، السبت، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50 بالمئة فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته، في مارس،  بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي، بحلول يونيو.اضافة اعلان

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: "نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر".
وهذه أحدث إشارة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر، في أكتوبر، لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدي للمنطقة الإيجابية، كما أنها تشير إلى أن عائدات إعلانات تويتر ربما لم تتعافى بالسرعة التي تحدث عنها ماسك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في أبريل، عندما قال إن معظم المعلنين عادوا إلى الموقع.

وبعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة، في عام 2023. ويتعين على تويتر أيضا سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

ولم تتضح المدة الزمنية التي أشار ماسك لانخفاض عائدات الإعلانات فيها بنسبة 50 بالمئة. وقال إن موقع تويتر يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليار دولار، في عام 2021.

ووُجهت انتقادات لتويتر تتهم المنصة بالتراخي في الإشراف على المحتوى، وهو ما تلاه انسحاب عدد كبير من المعلنين خشية ظهور إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق،| نقلا عن تويتر.
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