الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

ما معوقات التمويل الإسلامي؟

تعبيرية
تعبيرية
دبي- ذكر تقرير جديد لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني العالمية، أن عوامل الطلب على التمويل الإسلامي وتطويره وحصصه السوقية تتأثر في أي ولاية قضائية معينة إلى حد كبير بالوعي العام، ومراعاة الشريعة الإسلامية، والثقة والقدرة التنافسية لمنتج التمويل الإسلامي.اضافة اعلان
كما أن محركات العرض تؤثر بدورها على الطلب. وتشمل هذه اللوائح التمكينية للتمويل الإسلامي، والإرادة السياسية، ونموذج أعمال قابلا للتطبيق ومربحا، وتوافر منتجات تمويل متنوعة تلبي احتياجات العملاء، وشبكات مصرفية رقمية وفروع مناسبة، ووجود مستثمرين إسلاميين وأصحاب مصلحة آخرين. كما يعد تطوير الأسواق المالية المحلية عاملاً رئيسياً.
وتتعامل البنوك الإسلامية مع ثلاث مجموعات من العملاء على نطاق واسع:
- المجموعة الأولى تمنح الأولوية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأهمية ثانوية للتسعير أو جودة الخدمة أو عوامل أخرى.
- المجموعة الثانية تتألف من العملاء الذين لديهم بعض الحساسيات الشرعية، ومن المرجح أن يختاروا المنتجات الإسلامية إذا كانت العوائد وعروض الخدمات مماثلة للتمويل التقليدي.
- المجموعة الثالثة هي تلك التي لا تتأثر بالشريعة الإسلامية في الشؤون المالية، ولكن بدلاً من ذلك ستختار المنتجات التي تعتمد فقط على الأسعار والتوافر وجودة الخدمة، من بين عوامل أخرى.
كما أن الوعي المحدود هو عائق في العديد من الأسواق. في إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، كان معدل معرفة القراءة والكتابة المالية المتوافقة مع الشريعة منخفضاً وبنسبة 9.1 % في العام 2022. وفي العام 2021، أفادت الحكومة التركية بأن 60 % من السكان الذين شملهم الاستطلاع في تركيا لم يفهموا معنى "المشاركة" المصرفية (أي المصطلح التركي للصيرفة الإسلامية). أما في المغرب، فيعتقد 18 % فقط من السكان الذين شملهم الاستطلاع أن منتجات تمويل البنوك الإسلامية حلال، وفقاً لـ"سونيرجيا". وفي نيجيريا، تعارض شرائح من الجمهور التمويل الإسلامي بشدة. ويمثل المسلمون في المملكة المتحدة حوالي 5 % من السكان، لكن ما يقرب من نصفهم لم يستخدموا منتجات التمويل الإسلامي.
في الإمارات العربية المتحدة، لم يكن 29 % من أفراد العينة على دراية بوجود منتجات مصرفية إسلامية، وفقاً لمؤشر 2021 للصيرفة الإسلامية الصادر عن "الإمارات الإسلامي". وفي العام 2019، أفاد بنك نيجارا ماليزيا بأن حوالي 60 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا لم تكن على علم بتوافر تسهيلات التمويل الإسلامي.
في بعض الحالات، يفتقر العملاء إلى الثقة في الامتثال للشريعة الإسلامية للمنتجات ويعتقدون أن الخدمات المصرفية الإسلامية هي نفسها الخدمات المصرفية التقليدية. تواجه البنوك الإسلامية بشكل عام مخاطر أعلى على صعيد السمعة والتشغيل مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث تحتاج إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا يستلزم تكاليف وعمليات وإفصاحات ولوائح تنظيمية وتقارير ومراجعات شرعية ومراجعات إضافية، مما يؤثر سلباً على ملفاتها الائتمانية ويتعلق بتصنيفاتها بالاقتران مع عوامل أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمي تجاوزت 3.3 تريليون دولار أميركي في النصف الأول من العام الحالي. وإذا تمت معالجة المعوقات في كل من محركات العرض والطلب، فإن وكالة فيتش تتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي نمواً قوياً طويل الأجل، على الرغم من أنه من المرجح أن يتركز هذا النمو في عدد قليل من الأسواق.
ويتركز أكثر من 70 % من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان، وتتراوح حصص السوق المحلية من 85 % إلى 15 %. 
وتعد حساسية الشريعة والوعي والثقة أعلى نسبياً في هذه الأسواق، مع وجود محركات من جانب العرض وكون هذا القطاع راسخاً منذ فترة طويلة.  ومع ذلك، لا تتعدى حصة البنوك الإسلامية من السوق المحلية 10 % في دول ذات كثافة سكانية إسلامية عالية مثل إندونيسيا، وتركيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب.-(وكالات)
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