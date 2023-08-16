الأربعاء 16 آب 2023
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متى يبدأ الاحتياطي الأميركي خفض معدّلات الفائدة؟

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الفيدرالي
قال رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس إن التضخّم الأميركي قد يكون يسير في الاتجاه الصحيح لكن من السباق لأوانه أن يعلن المصرف المركزي الانتصار في معركة احتوائه.اضافة اعلان

وشدّد رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري خلال ندوة في المدينة على أنه "لا يمكنني القول إننا انتهينا من الأمر، لكنّي أرى مؤشرات إيجابية".

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح تضخّم تخطى بهامش كبير معدّل 2 بالمئة المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.

لكن على الرغم من الانخفاض الكبير في نسبة التضخّم في الأشهر الأخيرة، لا يزال أعلى من معدّل 2 بالمئة المستهدف، خصوصا إذا ما تم استثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلّبة.

وقال كاشكاري إنه مع سير التضخّم في الاتجاه الصحيح بات ممكنا للاحتياطي الفدرالي أن "يستغرق فترة أطول في جمع مزيد من البيانات" قبل أن يقرر مواصلة رفع معدّلات الفائدة.

يرجّح متداولو العقود الآجلة حاليا بنسبة تقارب 90 بالمئة أن يصوّت الاحتياطي الفدرالي على إبقاء معدّلات الفائدة على حالها في اجتماعه المخصّص لهذا الغرض الشهر المقبل، وفق بيانات "مجموعة سي أم إي".

وردا على سؤال حول التوقيت الذي سيبدأ فيه الاحتياطي الفدرالي خفض معدّلات الفائدة، قال كاشكاري "أريد أن أرى أدلة مقنعة على أن التضخّم يسير بالفعل في اتّجاه انحداري نحو 2 بالمئة"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يتطلّب الأمر بعض الوقت.

وذكر أن الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ خفض معدّل الفائدة "الاسمية" في العام المقبل إذا استمر تباطؤ ارتفاع الأسعار، 


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