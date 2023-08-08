مخاطر البحر الأسود ترفع أسعار القمح

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وأوضحت الوكالة، الاثنين، أن العقود الآجلة في شيكاغو ارتفعت بنسبة 4.1 في المئة إلى 6.59 دولار للبوشل، الاثنين. وارتفع طحن القمح في باريس بنحو 2.4 في المئة.ولفتت بلومبرغ إلى أن روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم تعتمد على البحر الأسود كممر مائي لنقل معظم شحناتها.وأشارت الوكالة إلى أن الفترة الحالية من العام الجاري تشهد ثان موسم حصاد وفير، وبالتالي فإن هذا الوقت حرج، سواء بالنسبة لإيصال المحاصيل إلى الأسواق وضمان إمدادات كافية للأسواق العالمية.وحذر الخبراء من نتائج هذه الأحداث في الارتفاع الحاد في تكاليف الحبوب، بالإضافة أيضا إلى زيادة أسعار الشحن والتأمين.وزادت المخاطر في المنطقة بعد الضربات الأخيرة على محطتي أوديسا والدانوب الأوكرانيين، تلتها الهجمات على السفن بالقرب من روسيا، نقلا عن الحرة.