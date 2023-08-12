السبت 12 آب 2023
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مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لإقامة الاستثمارات السعودية في بلادنا

العلم السعودي والإيراني
العلم السعودي والإيراني
رأى مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران، معربا عن أمله بتسريع التقدم في هذا المجال مع بدء مهام السفير الإيراني الجديد في السعودية.اضافة اعلان

ولفت مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي صفري، إلى الزيارة التي نفّذها وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى السعودية ولقاءاته ومحادثاته هناك، قائلا "من وجهة نظرنا فإن الأجواء مناسبة جدا ونأمل في تسريع التقدم".

وأكد في المقابل أن هناك العديد من مصانع الصلب الإيرانية التي تتطلع للاستثمار في السعودية بصورة مشتركة، مضيفا: "بإمكان إيران تصدير منتجات الصلب، والفواكه، والخضروات، والسيراميك والبورسلان، ومواد البناء إلى السعودية، إذ إن البلاد تتمتع بقدرات وإمكانيات جيدة في مجال الصلب وإنتاج الأدوية النانوية والبايوتكنولوجيا، والمعدات الطبية وغيرها".

وأشار إلى أن "الظروف مهيأة أيضا في إيران للاستثمار في مجال بناء الفنادق وغيرها"، متابعا: "بشكل عام فإن الأجواء مواتية للتجارة وتصدير الخدمات الهندسية".

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. (RT)
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