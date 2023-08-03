الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

مستوى التضخم في تركيا يفوق التوقعات بارتفاعه

62853023_401
الليرة التركية
تظهر بوادر على عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً في تركيا خلال يوليو الماضي، بعد تباطئه 8 أشهر متتالية، وذلك على خلفية سلسلة من الزيادات الضريبية التي جرى إقرارها لتقليص عجز الميزانية المتزايد.اضافة اعلان

توقع متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين تسارع التضخم إلى 46.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي مقارنة بـ38.2% في يونيو، بارتفاع شهري قدره 8.6%، وهي أسرع زيادة منذ يناير 2022.

خلال الشهر الماضي، رفعت الحكومة التركية الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود لضبط الموازنة العامة للدولة التي عانت من عجز شديد بسبب التعهدات المكلفة التي قُدمت خلال فترة الحملة الانتخابية السابقة لانتخابات مايو، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الناتجة عن الزلازل التي ضربت الدولة في فبراير الماضي.

ضغوط أخرى تفاقم التضخم في تركيا

بالإضافة إلى زيادات الضرائب الجديدة؛ فإنَّه من المتوقع أن يؤثر انخفاض قيمة الليرة وزيادة الحد الأدنى للأجور أيضاً على ارتفاع التضخم، كما قال سيلفا بحر بازيكي، المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس"، متوقعاً اتخاذ التضخم لمسار صعودي من الآن حتى نهاية العام. وفقدت الليرة نحو 31% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 2023.

في عرضه لتقرير التضخم الفصلي الأسبوع الماضي، أقرّ البنك المركزي التركي التأثير المحتمل لزيادات الضرائب على صعود أسعار المستهلكين. كما رفعت محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، توقعاتها للتضخم في نهاية 2023 بأكثر من الضعف إلى 58%، وذلك في أول عرض تقديمي لها منذ توليها المنصب في يونيو الماضي. وأضافت أن البنك يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند حوالي 60% في الربع الثاني من العام المقبل.

على الجانب الآخر؛ ما يزال مراقبو المناخ الاقتصادي في تركيا غير مقتنعين بأن السياسة النقدية الحالية -التي وصفها المسؤولون بأنها تعتمد على الرفع التدريجي لأسعار الفائدة- ستكون قادرة على كبح التضخم، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5% على مدار اجتماعين متتاليين.

توقعات سعر الفائدة في تركيا

يتوقع "دويتشه بنك" صعود سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي في تركيا إلى 19% هذا الشهر|، وفقا لوكالة بلومبرغ.

ومن الملاحظ هنا أنه عند خصم معدل التضخم من أسعار الفائدة الأساسية؛ ستكون أسعار الفائدة الحقيقية أقل بكثير من الصفر.

أضافت أركان أن التشديد النقدي سيستمر على وتيرته "التدريجية" حتى تسيطر الدولة على تأثيره في قطاعات الاقتصاد الفعلية والصناعة المصرفية، كما سيجري إدخال إجراءات مالية بديلة لدعم السياسة النقدية.

الجدير بالذكر أن المركزي، جنباً إلى جنب، مع الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد اتخذا بعض الخطوات لكبح الطلب المحلي من خلال سن تدابير تهدف إلى تقليل الإنفاق عبر بطاقات الائتمان، وتقييد زيادة القروض الاستهلاكية.
الليرة التركية
Gold-Bulllion-Bars-Precious-Metals

الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر 01 آب 2023

كيف-تبدأ-تداول-النفط

النفط يستقر قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر 01 آب 2023

Sugar kelp line_Seagrove (1)

كيف تسهم زراعة "قمح البحر" في تخفيف آثار التغير المناخي؟ 01 آب 2023

download - 2023-07-31T170410.852

هل تراجع إردوغان عن سياساته "غير التقليدية"؟ 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Gold-Bulllion-Bars-Precious-Metals

الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر

01 آب 2023
download - 2023-07-31T170410.852

هل تراجع إردوغان عن سياساته "غير التقليدية"؟

31 تموز 2023
62cd69054236046ee405a8e0

اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو

31 تموز 2023
056f2cca87e25b51238e7d8d2ac4f68a0pt_965Osc

تركيا ترفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع إلى 17.5%

20 تموز 2023
اقرأ أيضا
230802185445-01-niger-coup-072723

البنك الدولي يعلق تمويلاته في النيجر بسبب الانقلاب

منذ6 ساعة
4EJ4RQQDPZISJEZAFI4OYRATTM

ميتا تعتزم طلب موافقة المستخدمين على الإعلانات المستهدِفة في الاتحاد الأوروبي

منذ6 ساعة
24173928c9486bb

ارتفاع بورصة دبي لأعلى مستوى في 8 سنوات

02 آب 2023
الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين

الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين

02 آب 2023
17777835291603804369

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

02 آب 2023
images - 2023-08-02T114835.083

ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الحاد في مخزون الخام الأميركي

02 آب 2023
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 