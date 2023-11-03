الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر ترفع أسعار البنزين وتبقي على سعر السولار

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وقود
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم، أن مصر رفعت أسعار البنزين، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.

وأفادت مواقع إخبارية، من بينها جريدة المال الاقتصادية، بأنه تم رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 للتر على التوالي، بينما ظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيهات.اضافة اعلان

وأشارت التقارير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم.

كانت وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت، في مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيهات (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير. وكالات 

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