مصر توافق على إنشاء منطقة حرة وميناء سياحي بـ"رأس الحكمة"

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قال مجلس الوزراء في مصر إنه وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.وستكون المنطقة الحرة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية".ووقّعت مصر في فبراير/شباط الماضي عقود تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة الإماراتية (إيه دي كيو).وأعلنت مصر في وقت سابق أنها شكّلت لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن مصر حصلت على الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 10 مليارات دولار، بحلول أول مارس/آذار الماضي.من جانبه، قال وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، خلال الشهر الماضي إن مشروع مدينة رأس الحكمة يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، وعرض مقترح لمخطط ومكونات المرحلة الأولى بما تتضمنه من مشروعات عديدة.وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدًا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، حسب بيان رسمي.وسمحت عائدات الصفقة بالإضافة إلى توقيت اتفاق بتوسيع قرض من صندوق النقد الدولي لمصر بالخروج من عثرتها الاقتصادية المتمثلة في شح الموارد الدولارية، وذلك خلال الشهر الماضي. رويترز