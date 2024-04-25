الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر توافق على إنشاء منطقة حرة وميناء سياحي بـ"رأس الحكمة"

منطقة رأس الحكمة
مصر توافق على إنشاء منطقة حرة وميناء سياحي بـ"رأس الحكمة"
قال مجلس الوزراء في مصر إنه وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.

وستكون المنطقة الحرة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية".اضافة اعلان

ووقّعت مصر في فبراير/شباط الماضي عقود تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة الإماراتية (إيه دي كيو).

وأعلنت مصر في وقت سابق أنها شكّلت لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن مصر حصلت على الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 10 مليارات دولار، بحلول أول مارس/آذار الماضي.

من جانبه، قال وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، خلال الشهر الماضي إن مشروع مدينة رأس الحكمة يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، وعرض مقترح لمخطط ومكونات المرحلة الأولى بما تتضمنه من مشروعات عديدة.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدًا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، حسب بيان رسمي.

وسمحت عائدات الصفقة بالإضافة إلى توقيت اتفاق بتوسيع قرض من صندوق النقد الدولي لمصر بالخروج من عثرتها الاقتصادية المتمثلة في شح الموارد الدولارية، وذلك خلال الشهر الماضي. رويترز
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

منذ6 ساعة
النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية

24 نيسان 2024
علم إسبانيا

35.6 % تراجع الصادرات الإسبانية للاحتلال

23 نيسان 2024
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

23 نيسان 2024
سبائك ذهب - (تعبيرية)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

18 نيسان 2024
منظمة أوبك - (أرشيفية) 2

ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي

11 نيسان 2024
افكار و مواقف

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم

هذا هو شكل مجلس النواب القادم

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات | منذ19 ساعة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 