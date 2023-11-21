الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقابل 50 مليون دولار.. كيبكو تستحوذ على حصة أغلبية في "أنغامي"

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كيبكو تاور

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الثلاثاء، أن مجموعة «بانثر» للإعلام المحدودة المعرفة باسم «أو إس إن» التابعة لها وقعت اتفاقية ملزمة مشروطة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «أنغامي»، وهي شركة مدرجة في بورصة «ناسداك» مقابل 50 مليون دولار.

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وقالت «كيبكو» في بيان لبورصة الكويت إن الاتفاق تضمن دمج منصتها للبث عبر الإنترنت «أو إس إن+» مع شركة «أنغامي»، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة يعتمد على الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

 

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة في أوائل عام 2024، بحسب ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».


على صعيد آخر، أعلنت «كيبكو» أن صافي أرباحها قفز 163 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.3 مليون دينار (4.22 مليون دولار) من 497 ألفاً قبل عام بفضل النتائج الإيجابية للأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجيستية إلى جانب الخدمات النفطية.


وأشارت «كيبكو» إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية قفز 103 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 339.89 مليون دينار (1.1 مليار دولار) من 167.4 مليون دينار قبل عام. أما صافي الربح التشغيلي فارتفع أيضاً 466 في المائة إلى 59.5 مليون دينار من 10.5 مليون دينار قبل عام.


وحققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام صافي أرباح بلغ 11.67 مليون دينار (37.89 مليون دينار)، مقارنة بـ5.97 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 95 في المائة على أساس سنوي. وأضافت الشركة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع أيضاً في نفس الفترة 88 في المائة على أساس سنوي إلى 935.4 مليون دينار من 496.6 مليون قبل عام.


كذلك أعلنت «كيبكو» سداد الجزء المتبقي بقيمة 28.5 مليون دينار (92.53 مليون دولار) من سندات لأجل خمس سنوات المستحقة يوم الأربعاء.

 

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية إنها بذلك قامت بسداد كامل السندات المصدرة سابقاً بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دينار (324.66 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السداد ليس له أي أثر جوهري على بياناتها المالية المجمعة.

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