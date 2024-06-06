منطقة اليورو تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

 
الخميس 06 حزيران 2024
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أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستوى له على الإطلاق من 4 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.


ووفق هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس، أصبح الاتحاد الأوروبي ثاني اقتصاد عالمي رئيسي يخفض سعر الفائدة هذا الأسبوع كونه حقق تقدما بمعالجة التضخم، وذلك بعد قرار كندا أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة.

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واضافت "بي بي سي" إن خطوة البنك المركزي الأوروبي تأتي في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأربعة المقبلة، ومن المتوقع أن تعكس النتيجة استياء الناس من ضغوط تكاليف المعيشة.


وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن توقعات التضخم تحسنت "بشكل ملحوظ"، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. -(بترا)

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