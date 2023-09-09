السبت 09 أيلول 2023
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"موديز" تتوقع تراجع إصدار الصكوك عالميا 15 %

أرشيفية
أرشيفية
 توقعت وكالة موديز أن يتراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة 15 % إلى مستوى يتراوح بين 150 مليارا و 160 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 178 مليار دولار في العام الماضي.اضافة اعلان
وعزت الوكالة تراجع إصدارات الصكوك هذا العام إلى تراجع نشاط المصدرين السياديين الأساسيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.
وذكرت أن النصف الأول من العام الحالي، شهد تراجع إصدار الصكوك بنسبة 28 % ليبلغ 66 مليار دولار، ما يعكس انخفاض الإصدارات في السعودية وإندونيسيا وتركيا .
وكانت  وكالة "ستاندرد آند بورز" قالت إن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.
يشار الى ان إصدارات الصكوك العالمية كانت قد سجلت 100.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بفضل السعودية وعدد قليل من المصدرين الجدد.
فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنوياً بنحو 25 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.
ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في العام الماضي.
وتابعت الوكالة: "أحجام الإصدارات ما تزال أقل مما كانت عليه في 2021"، مشيرة الى أن الارتفاع الأخير في إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية "يعد سمة بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية".
وأشارت إلى أن انخفاض سيولة النظام المصرفي وأسعار النفط في السعودية أدى إلى انخفاض الصكوك المقومة بالعملة المحلية، مقابل نظيرتها بالعملة الأجنبية.
وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.
وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان). 
وعودة الى  وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فقد أصدرت تقريرا آخر قالت فيه إن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية، كما تنطوي هذه الخطوة المهمة على 5 مزايا إيجابية، تتمثل في تعزيز الاقتصاد، زيادة معدلات التجارة، دعم التعاون متعدد الأطراف، تنويع العلاقات الاقتصادية وتعزيز القدرة على التأثير.
وانضمت الإمارات رسمياً إلى مجموعة "بريكس" أخيراً، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي: البرازيل، وروسيا الاتحادية، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 آب (أغسطس) الماضي في جوهانسبرغ.
وذكرت الوكالة أن الإمارات تمثل إضافة قوية ومهمة لمجموعة "بريكس"، من خلال تقديم قيمة متعددة الأوجه، لا سيما في مجال التمويل والاقتصاد، فإضافة إلى تمتعها بموارد اقتصادية قوية، تتبنى الإمارات نهجاً رائداً في التنمية المستدامة والاستثمار الذكي، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قيماً لمجموعة "بريكس". وأكدت الوكالة أن دبي تعد بالفعل مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، وبفضل تطورها المستمر وبنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن تكون الوجهة الأولى للأعمال والاستثمار من وإلى دول مجموعة "بريكس".
وقال إبراهيم الكليوي مدير أول -رئيس قسم المخاطر والخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «Moody's Analytics»، في تصريحات لـ "البيان"، إن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية.-(وكالات)
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